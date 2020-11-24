Медведев предложил ввести компенсацию за ненормированный рабочий день

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Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сообщил, что возможность законодательного введения компенсации за ненормированный рабочий день не исключается.

По его словам, решить проблему с переработками можно различными путями.

"Здесь, может быть, стоит посмотреть и на возможность дополнительного отпуска, и, наверное, есть и возможности, связанные с введением материальной компенсации", – приводит слова Медведева РИА Новости.

Во время онлайн-обсуждения вопросов совершенствования социально-трудового законодательства председатель "ЕР" напомнил, что ТК исторически не предусматривает какой-либо денежной компенсации при ненормированном рабочем дне.

"Там есть дополнительный трехдневный отпуск, но понятно, что это такая компенсация, которая далеко не всем нужна", – сказал он.

Медведев также отметил, что стоит проработать вопрос, касающийся работы в трудных, вредных и опасных условиях и дополнительных льгот и возможностей.

Ранее в Госдуме предложили увольнять сотрудников за смену места жительства на удаленке. Соответствующие поправки внесли в законопроект, регулирующий дистанционную работу.