В Госдуме предложили увольнять сотрудников за смену места жительства на удаленке

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В Госдуме предложили увольнять сотрудников за смену места жительства, если это создает препятствия для выполнения основных трудовых задач во время удаленной работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева.

Соответствующие поправки внесли в законопроект, регулирующий дистанционную работу.

Исаев пояснил, что увольнение в случае переезда возможно, если в случае смены места жительства качественно меняются условия трудового договора.

"Например, работник был представителем московской фирмы в Липецкой области, а переехал в Курскую область. Понятно, что он не может выполнять эти функции. Это становится основанием для расторжения трудового договора", – отметил спикер.

Ранее был предложен первый критерий, позволяющий увольнять сотрудника на дистанционке. В поправке к законопроекту об удаленке отмечается, что расторгнуть договор со специалистом работодатель может в случае, если сотрудник не выходит на связь более двух рабочих дней.