Россиян стали чаще увольнять за посты в социальных сетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Россиян стали вдвое чаще увольнять за поведение в социальных сетях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования SuperJob.
Эксперты опросили представителей тысячи компаний и 1,6 тысячи экономически активных граждан со всей страны. С 2011 года (когда подобное исследование проводилось в прошлый раз) число выросло в два раза – с 5 до 10%. Эксперты выяснили: каждая десятая организация увольняла специалистов из-за социальных сетей.
Отмечается, что чаще о том, что работодатель посмотрит страницы кандидата в соцсетях, думают женщины, трудоустроенные заботятся об этом вопросе чаще безработных.
Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru Юрий Донников отметил, что из-за постов в социальных сетях специалистов увольняют довольно редко.
"Обосновать свое решение работодатель может несоответствием деловых качеств работника занимаемой должности или причинением урона деловой репутации из-за его действий", – отметил эксперт.
По словам главы направления корпоративной культуры и внутренних коммуникаций hh.ru Ксении Степановой, работодатели обращают внимание на наличие страниц кандидата в социальных сетях, на круг его общения, частоту публикаций и их содержание, а также используемые изображения.
Ранее стало известно, что депутаты и сенаторы от партии "Единая Россия" подготовили поправку к законопроекту об удаленке. В частности, в документе определяются критерии увольнения работника, осуществляющего свою деятельность удаленно.
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