Ульяновскому министру может грозить увольнение за полет в Лондон на частном самолете

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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что за полет в Лондон на частном самолете министру агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаилу Семенкину придется покинуть пост. Об этом сообщает ТАСС.
"В любом случае, в моем понимании, вряд ли этому чиновнику удастся сохранить свое рабочее место. Даже если юридически, дай Бог, все будет хорошо, и там не будет никаких последствий юридического характера, то, с точки зрения этики, согласитесь, это такой не очень хороший в сегодняшней ситуации вызов обществу", – заявил глава региона.
По словам Морозова, в отношении Семенкина продолжается служебная проверка, призванная проверить возможное нарушение мер санитарной безопасности. Также идет сбор документов о компании, которая предоставила чиновнику самолет.
Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона Михаил Семенкин летал в Лондон и позже в Ниццу вместе главой администрации Чердаклинского района Марией Шпак. Оба они сейчас отстранены от должностей.
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