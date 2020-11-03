Российский министр слетал в отпуск в Ниццу на частном самолете во время пандемии

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин и его жена Мария Шпак слетали в отпуск в Ниццу на частном самолете во время пандемии, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

"Факт моего отпуска действительно подтверждается. То, что мы вылетали за границу, действительно подтверждается", – заявил российский министр.

Государственный служащий обратил внимание, что купил билеты самостоятельно. "Стыковочный рейс у нас был в Великобритании, летали мы действительно во Францию, по прилете сдали, как положено, тест на COVID-19, он отрицательный, о чем уведомили Роспотребнадзор, отпуск закончился, вышли на работу, работаем", – уточнил Семенкин.

По его словам, билеты приобретались только на одно место, а не на весь самолет.

Также министр отметил, что готов к сотрудничеству со следствием. "Понятно, что будут определенные компетентные лица проводить проверку и будут запрашивать документы, все документы мы готовы предоставить", – заверил Семенкин.

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