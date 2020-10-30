Житель Кубани притворился советником губернатора и поработал с населением

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Житель Кубани представлялся советником губернатора и встречался с жителями Отрадненского района. Об этом РИА Новости заявили представители муниципалитета.
До этого в местных Telegram-каналах сообщалось, что мужчина в сорочке и галстуке проводит встречи с гражданами, при этом используя ненормативную лексику. Он говорил, "была бы его воля, он передушил бы как котят частников, которые гребут бабки и ни за что не несут ответственности". Мужчина обвинил их в том, что якобы "подставляют" главу района.
В комментариях к видеозаписям указано, что мужчина представлялся советником губернатора. Позднее "чиновника" раскрыли. В другом ролике "советник" извинялся перед жителями, главой района, а также губернатором за свое поведение.
"В район его пригласила не администрация района, его пригласила группа людей из станицы Передовой, которая называет себя инициативной группой... И встречи, которые проходили с людьми, они тоже инициированы этой группой лиц", – сказали в пресс-службе муниципалитета.
Ни администрация района, ни администрация сельского поселения данные встречи не проводила, уточнили представители.
"Люди пришли туда, они рассказывали ему о каких-то вопросах, возили его на объекты, которые их волнуют. Никаких проверок он не проводил, никаких документов ему никто не представлял", – говорится в сообщении.
Ранее ангарский депутат Андрей Болгов удалил фото ванны с шампанским после ее обсуждения в СМИ. Публикация получила много негативных комментариев.
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