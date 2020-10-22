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Общество

15:59

Депутат Мосгордумы Шереметьев приговорен к 4 годам условно

суды общество

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Олега Шереметьева по делу о мошенничестве на 2 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Также Шереметьеву запрещено занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

Представитель гособвинения попросила суд приговорить Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно, запретить ему менять место жительства, а также оштрафовать на 2 миллиона 171 тысячу рублей.

Согласно обвинительному заключению, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года присваивал себе денежные средства, которые были направлены якобы на премии его помощнице Ирине Кузнецовой.

Шереметьев заявлял, что помощница его оклеветала. Свою вину он отрицает.

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