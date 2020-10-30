Ангарский депутат удалил фото ванны с шампанским после ее обсуждения в СМИ

Иркутский депутат похвастался ванной элитного алкоголя

Депутату думы Ангарска Андрею Болгову пришлось удалить снимок ванны с шампанским со своей страницы Instagram после резонанса в Сети.

Болгов разместил фото 28 октября с подписью: "А как вы проводите вечер?". В геотеге был указан отель Ritz-Carlton в столице. Публикация получила много негативных комментариев.

Затем парламентарий объяснил, что данный кадр был сделан три года назад. По словам Болгова, сам он был в Москве год назад. Поводом для дискуссии стало элитное шампанское, которое находилось в ванне. В Сети посчитали, что стоимость данной ванны могла составлять свыше 360 тысяч рублей.

Ранее в России предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. В обращении Хамзаева на имя главы Минздрава Михаила Мурашко говорится, что смертность из-за алкогольного отравления в новогодние праздники увеличивается почти вдвое.

