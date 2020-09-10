В Госдуме оценили идею о повышении возраста продажи алкоголя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов согласился с необходимостью повысить минимальный возраст продажи алкоголя. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, употребление спиртных напитков приводит к привыканию на ранних стадиях развития организма. Тумусов выразил поддержку замминистру здравоохранения Олегу Салагаю.

"Чем раньше начинают, тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать", – заявил парламентарий.

Порог предлагается установить на уровне 21 года. Тумусов назвал этот возраст моментом, когда человек уже действительно взрослеет.

Ранее министерство промышленности и торговли России предложило распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Начать процедуру могут с пива, а уже после использовать отработанную систему на других видах спиртных напитков.

