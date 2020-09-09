В Минпромторге предложили ввести маркировку пива

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Министерство промышленности и торговли России предложило распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Начать маркировку могут с пива, приводит RT заявление главы ведомства Дениса Мантурова.
В будущем систему предлагается масштабировать и на другие виды алкогольной продукции. "Из пока не затронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату", – сообщил глава Минпромторга во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Для того чтобы снизить долю нелегальной продукции, в России планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки товаров. Сейчас специальными метками маркируют лекарства, меховые и табачные изделия.
Ранее в Госдуме оценили идею повысить возраст продажи алкоголя. "С точки зрения конституционного и гражданского права повышение возраста продажи и потребления алкогольной и спиртосодержащей продукции противоречит нормам, содержащимся в Конституции РФ и в Гражданском кодексе", – заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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