В Совфеде оценили предложение Милонова запретить продажу алкоголя по воскресеньям

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Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с Москвой 24 оценил предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести запрет на продажу алкоголя по воскресеньям. По мнению сенатора, на данный момент страна не готова к такому новому режиму, поэтому инициатива вряд ли пройдет.
"Есть такой опыт за рубежом, когда торговля алкоголем производится только в определенное время, в определенные дни недели и только в определенных торговых точках. Думаю, что мы сейчас к такому режиму не готовы... Это путь постепенный, долговременный... Одними резкими решениями здесь не обойдешься", – объяснил он.
Рязанский напомнил, что в данном вопросе есть две крайности: государство может не вмешиваться совсем или же вмешиваться настолько серьезно, что будет вновь введен сухой закон. По словам сенатора, важно найти золотую середину между этими позициями.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести запрет на продажу алкоголя по воскресеньям.
Парламентарий отреагировал на предложение начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого ввести "трезвые пятницы".
"Глава МВД основывается на чем? Он основывается не на эмоциях, а на статистике совершаемых преступлений. Видимо, полицейские устали в этом крае разгребать уголовные дела из-за преступлений, которые совершаются в связи с тем, что кто-то напился в пятницу", – комментирует Милонов.
По словам депутата, при обсуждении подобной инициативы он бы предложил ввести запрет на реализацию алкоголя по воскресеньям. Однако он уточнил, что запрет мог бы быть не полным, а допускалась бы торговля алкогольной продукцией в течение двух часов.
Называя аргументы в пользу запрета, по его словам, это приведет к снижению производственного травматизма. "Чтобы в воскресенье уже никто не пил, потому что понедельник – рабочий день. Не нужно, чтобы люди шли с больной головой", – обращает внимание Милонов.
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