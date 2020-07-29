Депутат Милонов предлагает запретить продажу алкоголя по воскресеньям

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Депутат Госдумы Виталий Милонов допускает, что нужно вводить запрет на продажу алкоголя по воскресеньям. Об этом он рассказал Агентству "Москва".
Парламентарий отреагировал на предложение начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого ввести "трезвые пятницы".
"Глава МВД основывается на чем? Он основывается не на эмоциях, а на статистике совершаемых преступлений. Видимо, полицейские устали в этом крае разгребать уголовные дела из-за преступлений, которые совершаются в связи с тем, что кто-то напился в пятницу", – комментирует Милонов.
По словам депутата, при обсуждении подобной инициативы он бы предложил ввести запрет на реализацию алкоголя по воскресеньям. Однако он уточнил, что запрет мог бы быть не полным, а допускалась бы торговля алкогольной продукцией в течение двух часов.
Называя аргументы в пользу запрета, по его словам, это приведет к снижению производственного травматизма. "Чтобы в воскресенье уже никто не пил, потому что понедельник – рабочий день, и не нужно, чтобы люди шли с больной головой", – обращает внимание Милонов.
Ранее эксперт раскритиковал идею запретить продажу алкогольных напитков в поездах. Руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что, согласно статистике, трезвые люди намного чаще совершают правонарушения.
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