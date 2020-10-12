Депутат Ульяновской городской думы ответила матом подписчику в соцсети

Фото: соцсети

Депутат Ульяновской городской думы Виктория Маркелова нецензурно выругалась в переписке с одним из подписчиков в соцсети Instagram, сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что в комментарии к посту о ее планах пользователь написал, что она всех обманывает. При этом Маркелова пояснила, что ответила на комментарий как человек, а не как депутат, добавив, что эмоции в таком контексте недопустимы для депутата.

"Приношу извинения за проявленную несдержанность. Меня задело бесцеремонное неуважительное отношение", – отметила парламентарий.

Ранее исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева задержали по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Гнедышев переписывался в соцсетях с двумя школьницами в декабре 2019 года. Одной из несовершеннолетних он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.