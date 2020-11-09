Кабмин упростил порядок выезда спортсменов за рубеж на соревнования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российские спортсмены, тренеры, судьи и другие специалисты в области физической культуры получат возможность выезжать за границу для участия в международных соревнованиях по упрощенным правилам. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.
Список граждан, намеренных выехать за рубеж с целью участия в спортивных мероприятиях, будет формировать министерство спорта. После – информацию направят в ФСБ и Росавиацию.
"Решение упростит выезд спортсменов и специалистов в области физической культуры за пределы России для участия в международных соревнованиях", – сказано в сообщении.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль призвал граждан не отправляться в другие страны без острой необходимости после сообщений о расширении Россией авиасообщения.
Огуль отметил, что ситуация с COVID-19 остается напряженной, поэтому лететь за рубеж стоит только при острой необходимости и с соблюдением всех мер предосторожности.
Россия возобновит авиасообщение с несколькими странами
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