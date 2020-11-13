Победившая на выборах костромская уборщица опровергла сообщения об увольнении

Избранная главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области уборщица администрации Марина Удгодская опровергла информацию о своем уходе с должности. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что Удгодская уволилась с занимаемой должности.
"Это неправда, уходить я не собираюсь", – подчеркнула глава поселения.
При этом девушка призналась, что ее посещали мысли об увольнении. Удгодская отметила, что "быть главой – большая ответственность".
"Меня поддержали местные депутаты. <...> Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие", – заключила Удгодская.
По информации избирательной комиссии Костромской области, в сентябре уборщица служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения Марина Удгодская выиграла местные выборы. Девушка сменила кандидата от "Единой России" Николая Локтева, набрав 61,7% голосов избирателей. За Удгодскую проголосовали 87 человек, а за Локтева – 48.
Позднее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту РФ Владимиру Путину о победившей на выборах уборщице. Она подчеркнула, что в российском обществе успешно работают политические лифты.
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