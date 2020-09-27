Односельчане заявили о "пропаже" победившей на выборах уборщицы

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Жители Повалихинского поселения "потеряли" уборщицу Марину Удгодскую, которая победила на выборах главы населенного пункта в Костромской области.

По словам сельчан, Удгодская "убралась из деревни" и ее не видели уже пару дней. Местный тракторист предположил, что женщина ушла на болото за клюквой, передает телеканал НТВ. Сообщается, что в доме, где живет Удгодская, тоже тишина.

Соседи утверждают, что женщина просила передать, что находится на старом месте работы и появится в новой должности 1 октября. Также односельчане назвали уборщицу интеллигентной, хозяйственной, любящей матерью.

При этом житель поселения Виктор рассказал Пятому каналу, что заходил к знакомым женщины. Они отметили, что Угодская "убегала из дома", но никуда не уезжала и находится дома.

Уборщице "строго-настрого наказали никуда не высовываться". Она старается ни с кем не общаться из страха, что ее разговоры будут подслушаны, так как местные власти оказывают давление на нее и соратников, добавил мужчина.

Угодская, которая ранее убиралась в здании местной администрации, победила на выборах. Позже она призналась, что была техническим кандидатом, чтобы создать видимость конкуренции действующему главе поселения.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в ситуации с победой Удгодской, так как она выполнила все требования для регистрации, а нарушения при подсчете голосов отсутствовали.