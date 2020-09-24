На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Фото: телеграм-канал "Подъем"
На выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области победила Марина Удгодская, сообщает ТАСС. До выборов она работала уборщицей служебных помещений в администрации поселения.
В должность она вступит 1 октября. По словам женщины, она была техническим кандидатом – выдвинуть свою кандидатуру ее якобы попросил прежний глава поселения Николай Локтев. В результате Удгодская набрала 61,7% голосов, а сам Локтев, выдвинутый от "Единой России", получил 34,04% голосов.
По закону Удгодская имеет право отказаться от вступления в должность. Однако, как отметила председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Чухломского района Елена Осипова, никаких сообщений об отказе им не поступало.
Пресс-секретарь избиркома Костромской области Ольга Эсе также сообщила, что никаких жалоб и разбирательств со стороны ТИК в отношении Удгодской как кандидата не было.
"Она в установленном порядке подала документы в избирательную комиссию и была зарегистрирована. Ни в федеральном, ни в региональном избирательном кодексе нет таких ограничений для кандидатов, которые бы им препятствовали участвовать в выборах из-за того, что у них, например, недостаточный уровень образования или опыта", – сказала Эсе.
Если же Удгодская примет решение об отказе от должности, на территории поселения проведут новые выборы.
В Единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).
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