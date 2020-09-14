Итоговая явка на довыборах в Москве составила 22,6%

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Фото: TASS/EPA/SERGEI ILNITSKY
Итоговая явка на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов в Москве составила 22,6 процента. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за довыборами Алексей Венедиктов.
По его словам, данный показатель почти на процент превышает явку на выборах в Московскую городскую думу в 2019 году. Выборы депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино состоялись 13 сентября.
После обработки 100 процентов протоколов в районе Марьино юго-востоке Москвы победили кандидаты от партии "Единая Россия". Галина Андреева набрала 55,2 процента голосов, а Антон Архицкий – 24,4 процента.
В районе Бабушкинский на северо-востоке столицы также победили кандидаты от "Единой России". Первое место заняла Лидия Киселева, набрав 38,3 процента голосов. Второе – Илья Лифанцев, у которого 34 процента.
Венедиктов также отметил, что кандидаты от "Единой России" получили наибольшее количество голосов и на онлайн-голосовании, передает Агентство "Москва".
В Бабушкинском районе за Киселеву проголосовали 726 человек, а за Лифанцева – 694. В Марьине Андреева получила 1 тысячу 928 голосов, а Архицкий – 955.
Москвичи могли принять участие в довыборах посредством дистанционного электронного голосования 11 и 12 сентября.
13 сентября в России состоялся Единый день голосования. Выборы проходили в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирали в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
В столице запустили подсчет голосов
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