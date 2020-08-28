В Москве стартовал новый этап "Миллиона призов" для жителей Марьино и Бабушкинского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице начался новый этап программы "Миллион призов". Присоединиться к данному проекту могут горожане,принявшие участие в выборах депутатов округов Марьино и Бабушкинский, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Подключиться смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования. При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Для того чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Планируется, что 12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей. Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения.

Первый розыгрыш пройдет в городе 12 сентября в 22:00. Так, на сайте программы "Миллион призов" есть свыше 220 различных поощрений.

Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

Выборы муниципальных депутатов 13 сентября состоятся в двух районах Москвы: Бабушкинском и Марьино.

Ранее говорилось, что победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов.