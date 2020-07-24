Победители розыгрыша "Миллион призов" могут активировать код до 26 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве завершилась программа "Миллион призов", которая проводилась с 25 июня по 2 июля. Ее участниками стали москвичи, которые принимали участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Победителями программы стали 2 миллиона москвичей. Активировать код можно до 26 июля включительно.
Счастливчики масштабного розыгрыша получили от одной до четырех тысяч баллов, которые в соотношении 1:1 конвертируются в рубли. Потратить их можно на поход в музей или кафе, пополнение карты "Тройка", покупку товаров в магазинах и аптеках или перечислить на благотворительность.
Все участники во время электронного голосования получали уникальный код на свой телефон. А при очном – сертификат с секретным кодом, который необходимо было отправить в СМС-сообщении.
Выбрать приз можно в личном кабинете. После резерва призовых баллов отобразится статус "Ожидает обработки". Этот процесс может занять до 24 часов, отменить заявку после подтверждения будет невозможно.
После этого ваша заявка обретет статус "Принята", а после – "Выполнена". В карточке заявки появится кнопка "Показать промокод". Его-то и необходимо предъявить в торговой сети партнера.
Из тех, кто уже обменял бонусы на подарки, 293 334 участника пополнили карту "Тройка", 268 536 участников выбрали сертификаты на тысячу рублей для покупки товаров в магазине "Дикси", а в сети социальных аптек "Столички" – 197 834 человека.
Ранее сообщалось, что победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов.
В столице прошел новый розыгрыш программы "Миллион призов"
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