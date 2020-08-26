В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бонусную программу в рамках акции "Миллион призов" запустят в районах Марьино и Бабушкинский. Она будет проходить во время дополнительных выборов муниципальных депутатов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова.

"В данных районах пройдут довыборы, а мы сможем еще раз проверить, как работает программа "Миллион призов", – отметил он.

По словам Платонова, в программе приняли участие более 3 миллионов человек. Активировано протоколов на 2 225 351 рубль. Он также отметил, что выигрыш можно направить на благотворительность.

"Более 35 миллионов рублей поступило в различные благотворительные фонды", – добавил Платонов.

Ранее сообщалось, что победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов.