В районах Марьино и Бабушкинский запустят программу "Миллион призов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бонусную программу в рамках акции "Миллион призов" запустят в районах Марьино и Бабушкинский. Она будет проходить во время дополнительных выборов муниципальных депутатов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова.
"В данных районах пройдут довыборы, а мы сможем еще раз проверить, как работает программа "Миллион призов", – отметил он.
По словам Платонова, в программе приняли участие более 3 миллионов человек. Активировано протоколов на 2 225 351 рубль. Он также отметил, что выигрыш можно направить на благотворительность.
"Более 35 миллионов рублей поступило в различные благотворительные фонды", – добавил Платонов.
Ранее сообщалось, что победителями программы "Миллион призов" стали два миллиона человек. Они получили от одной до четырех тысяч баллов.
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