Канадский пенсионер стал миллионером из-за ошибки кассира

Фото: Ontario Lottery and Gaming Corporation

Пенсионер из Канады стал миллионером из-за ошибки, допущенной кассиром, продававшей лотерейные билеты. Об этом передает CTV News Ottawa.

Победителем, сорвавшим джекпот, стал 82-летний Майкл Батт из Комбермера. Он обратился к работнице с просьбой продать билет лотереи Lotto 6/49. Однако сотрудница пробила ему билет на участие в Lotto Max.

В результате мужчина стал обладателем миллиона канадских долларов. Как объяснил Батт, он дал работнице кассы чаевые, когда уже пришел оформлять свой выигрыш.

Также известно, что брат Майкла Батта выигрывал в лотерею 3,5 миллиона канадских долларов в конце 80-х годов.

Ранее американец выиграл в лотерею второй раз за три года. Обладателем приза стал 50-летний Марк Кларк. Он купил свой выигрышный билет в одном из магазинов.

Помимо того, в прошлом году житель Великобритании выиграл в лотерею 156 миллионов долларов. Имя победителя не называлось. Сообщалось только, что он угадал 5 основных и 2 дополнительных номера.