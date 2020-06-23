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Общество

04:14

Американец выиграл в лотерею второй раз за три года

за рубежом общество

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Американец выиграл в лотерею 4 миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости.

Обладателем приза стал 50-летний Марк Кларк. Он купил свой выигрышный билет в одном из магазинов.

Известно, что для жителя Мичигана выигрыш джекпота в лотерею стал вторым за три года. Ранее Кларк побеждал в розыгрыше в декабре 2017 года.

"Ты не думаешь, что выиграешь несколько миллионов однажды, и уж тем более не думаешь, что это может произойти дважды", – сказал победитель.

По его мнению, удачу ему приносит монетка покойного отца, подаренная около 10 лет назад.

"Я соскреб (скретч-слой. – Прим. Ред.) на билете монеткой, которую мне дал отец около 10 лет назад", – пояснил Кларк.

Он рассказал, что планирует как можно больше времени проводить с семьей, а также ходить на рыбалку.

"У меня в жизни было много взлетов и падений, но сейчас все прекрасно", – заключил Кларк.

Ранее житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов. Отмечалось, что неизвестный счастливчик оказался обладателем самого крупного джепота в королевстве.

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