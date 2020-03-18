Житель Великобритании выиграл в лотерею почти 70 миллионов долларов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Великобритании стал обладателем джекпота лотереи EuroMillions в размере 69,2 миллиона долларов.

Имя везучего британца в настоящий момент не уточняется, передает "Газета.ру".

Неизвестный счастливчик оказался обладателем самого крупного джепота в королевстве.

Лотерея под названием EuroMillions проходит в Европе с 2004 года. Первоначально принять в ней участие могли Испания, Франция и Великобритания. Со временем география лотереи была расширена, к ней подключились Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург и другие страны.

При этом у победителя лотереи есть право не раскрывать свою личность.

В прошлом году канадец выиграл в лотерею миллионы долларов.