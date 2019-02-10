Канадец выиграл в лотерею миллионы долларов

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Житель Канады выиграл в национальную лотерею "6 из 49" 5 миллионов канадских долларов. В американской валюте это эквивалентно 3,8 миллиона долларам. Об этом сообщает CTV News.

Счастливый билет канадец прибрел в провинции Британская Колумбия.

Кроме того, в этот же день другой канадец стал обладателем приза в миллион канадских долларов (около 760 тысяч долларов США).

В январе этого года житель США выиграл три джекпота по 50 тысяч долларов в одной лотерее благодаря суевериям. Мужчина поставил на числа, которые составляют дни рождения важных для него людей.