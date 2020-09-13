В России начался единый день голосования

Фото: Москва 24/Мария Касатина
Единый день голосования пройдет 13 сентября в России. В стране откроются более 56 тысяч избирательных участков. В результате избирательного процесса в 83 субъектах заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.
Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходят дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
По данным ЦИК, выдвинуто 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч от 36 политических партий, и около 40 тысяч в порядке самовыдвижения. В связи с сложной эпидемиологической обстановкой досрочное голосование прошло 11 и 12 сентября в 63 регионах.
Голосование на дому организовали более 40 тысяч участков, передает РИА Новости. Кроме того, по решению ЦИК на дополнительных выборах депутатов Госдумы в Курской и Ярославской областях используется дистанционное электронное голосование.
Председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов ранее сообщил, что итоговая явка по электронному голосованию на муниципальных выборах в Москве составила 93,45 процента.
Муниципальные довыборы проходят в столичных районах Марьино и Бабушкинском. Планируется, что в каждом из округов выберут двух депутатов. Будет открыто 30 избирательных участков с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
Венедиктов рассказал, как следят за дополнительными выборами муниципальных депутатов
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