Около 7 тысяч человек готовы проголосовать на цифровых участках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около семи тысяч человек готовы проголосовать на цифровых участках в Москве, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он уточнил, что они будут иметь возможность оставить свой голос на выборах в органы госвласти, в думу, в заксобрания, руководителей регионов и даже по одномандатным округам.

Также Булаев рассказал, что 444 031 человек уже написал заявление для голосования через "Мобильного избирателя".

Муниципальные довыборы состоятся 13 сентября в районах Марьино и Бабушкинском. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, избирательная система полностью готова к предстоящей процедуре.

