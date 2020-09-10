Около 7 тысяч человек готовы проголосовать на цифровых участках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около семи тысяч человек готовы проголосовать на цифровых участках в Москве, сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Он уточнил, что они будут иметь возможность оставить свой голос на выборах в органы госвласти, в думу, в заксобрания, руководителей регионов и даже по одномандатным округам.
Также Булаев рассказал, что 444 031 человек уже написал заявление для голосования через "Мобильного избирателя".
Муниципальные довыборы состоятся 13 сентября в районах Марьино и Бабушкинском. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, избирательная система полностью готова к предстоящей процедуре.
МГИК: избиркомы полностью готовы к выборам муниципальных депутатов
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