Завершилась регистрация на онлайн-голосование в двух районах Москвы

Фото: Москва 24//Никита Симонов

Завершилась регистрация на онлайн-голосование на выборах в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинском, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участники смогут отдать свой голос с любого устройства с доступом в интернет 11 и 12 сентября. Если столичный житель передумал участвовать в электронном голосовании, то он сможет дождаться 13 сентября и прийти на избирательный участок.

Если нет возможности прийти на участок, то можно заполнить заявление в участковой избирательной комиссии для голосования на дому. Это нужно сделать до 14:00 13 сентября. Написать заявление могут родственники, друзья или соседи.

Досрочное голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов началось 2 сентября и продлится до 12 сентября. На нем отдать свой голос могут те, кто не сможет по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября.

Все участники голосования смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". Подключиться смогут как оставившие голос на избирательных участках (или на дому), так и участники электронного голосования.

При голосовании офлайн избиратель получит сертификат с уникальным номером. Чтобы стать участником розыгрыша, номер из сертификата надо направить в СМС-сообщении на номер 7377.

Планируется, что 12 и 14 сентября методом случайного отбора определят победителей. Тем, кто станет победителем, предоставят специальные баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на поощрения. Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

По словам председателя Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрия Ермолаева, избирательные комиссии в районах Марьино и Бабушкинском полностью подготовлены. Изъявить свою волю смогут до 70 тысяч жителей города.

