МГИК: система избиркомов для довыборов в Москве готова в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для муниципальных выборов в Москве на полную мощь развернута система избирательных комиссий. Об этом заявил председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов.

Он отметил, что свой выбор смогут сделать порядка 70 тысяч жителей Москвы.

"В Бабушкинском муниципальном образовании зарегистрированы 15 кандидатов, в Марьине – 11 кандидатов. <...> Система избирательных комиссий в задействованных выборах развернута в полном объеме", – сказал Ермолов.

Отмечается, что муниципальные выборы в столице состоятся 13 сентября. Они пройдут в районах Марьино и Бабушкинском.

Ранее сообщалось, что в данных районах началось досрочное голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов. Оно продлится до 12 сентября. На участках соблюдаются все правила санитарной безопасности.

Также в преддверии выборов МГИК направила обращение зарегистрированным кандидатам в муниципальные депутаты данных столичных районов с просьбой направить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии.

