Территориальные избирательные комиссии районов Бабушкинского и Марьино открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Досрочное голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов началось в районах Бабушкинском и Марьино. В настоящий момент в Марьине зарегистрировано 11 кандидатов, в Бабушкинском районе – 15.

Об этом сообщили на сайте столичного Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Советы муниципальных округов.

Досрочное голосование пройдет до 12 сентября. На нем отдать свой голос смогут те, кто не может по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября, в день голосования. Один человек может отдать голос за двух кандидатов.

Сообщается, что на участках соблюдаются все правила санитарной безопасности.

Избирательные комиссии в Марьине и Бабушкинском районе работают с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 – в выходные. Адрес комиссии в Марьине – улица Люблинская, дом 159; в Бабушкинском районе – улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1.

Кроме того, москвичи смогут проголосовать дистанционно. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку до 7 сентября на сайте Общественного штаба. Дистанционное волеизъявление состоится с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

Сообщается, что ошибка, при которой человек может проголосовать и очно, и дистанционно, исключена. Если столичный житель передумал участвовать в электронном голосовании, то он сможет дождаться 13 сентября и прийти на избирательный участок.

Ранее Мосгоризбирком попросил кандидатов в муниципальные Советы отправить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии. Каждый кандидат может назначить по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.