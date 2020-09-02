Территориальные избирательные комиссии районов Бабушкинского и Марьино открылись в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Досрочное голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов началось в районах Бабушкинском и Марьино. В настоящий момент в Марьине зарегистрировано 11 кандидатов, в Бабушкинском районе – 15.
Об этом сообщили на сайте столичного Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Советы муниципальных округов.
Досрочное голосование пройдет до 12 сентября. На нем отдать свой голос смогут те, кто не может по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября, в день голосования. Один человек может отдать голос за двух кандидатов.
Сообщается, что на участках соблюдаются все правила санитарной безопасности.
Избирательные комиссии в Марьине и Бабушкинском районе работают с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 – в выходные. Адрес комиссии в Марьине – улица Люблинская, дом 159; в Бабушкинском районе – улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1.
Кроме того, москвичи смогут проголосовать дистанционно. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку до 7 сентября на сайте Общественного штаба. Дистанционное волеизъявление состоится с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.
Сообщается, что ошибка, при которой человек может проголосовать и очно, и дистанционно, исключена. Если столичный житель передумал участвовать в электронном голосовании, то он сможет дождаться 13 сентября и прийти на избирательный участок.
Ранее Мосгоризбирком попросил кандидатов в муниципальные Советы отправить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии. Каждый кандидат может назначить по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.
Более двух тысяч человек записались на электронное голосование на выборах в МГД
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