Кандидатов в муниципальные депутаты попросили направить наблюдателей в УИК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) направила обращение зарегистрированным кандидатам в муниципальные депутаты столичных районов Бабушкинский и Марьино с просьбой направить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии (УИК). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГИК.

Как уточняется, в соответствии с Избирательным кодексом столицы зарегистрированный кандидат может назначить по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в ИК муниципального образования и в каждую нижестоящую участковую избирательную комиссию.

В пресс-службе подчеркнули, что член избирательной комиссии может, в том числе выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования, знакомиться с документами и материалами, а также получать их копии, имеет право убедиться в правильности подсчета числа избирателей, а также может обжаловать действия (бездействие) комиссии.

Кроме того, зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее его, а также ОП РФ и ОП Москвы может назначить в каждую из участковых комиссий не более двух наблюдателей.

Наблюдатели, в том числе вправе знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для голосования, находиться в помещении для голосования, знакомиться с протоколами соответствующей ИК, нижестоящих избирательных комиссий об итогах голосования, обжаловать, действия (бездействие) ИК, осуществлять фото- и видеосъемку, предварительно уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря.

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) изменила порядок ДЭГ на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, которые состоятся 13 сентября.

Изменения призваны исключить возможность двойного голосования перед проведением выборов. Предлагается создать электронную версию второго экземпляра списка избирателей, где будут отображаться данные о том, что избиратель проголосовал досрочно.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

При этом проголосовать за народного избранника горожане смогут удаленно (11 и 12 сентября). Для этого понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.

