Все избирательные участки на выборах 13 сентября в столице оснастят КОИБами

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице при проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, передает Агентство "Москва".
Как рассказал председатель МГИК Юрий Ермолов, в Мосгоризбирком обратились избирательные комиссии муниципальных образований Бабушкинский и Марьино, где проводятся дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления с предложением установить на всех избирательных участках КОИБы.
"Предлагается поддержать предложение принять решение о том, что на всех 30 избирательных участках, которые будут задействованы при проведении дополнительных выборов, будут использованы КОИБы", – сказал Ермолов.
В июне стало известно, что Московская городская избирательная комиссия определила 30 цифровых избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы.
Кроме того, ЦИК постановила продолжить в 2020 году эксперимент с электронным голосованием. Цифровые участки сформируют на базе существующих стационарных, проголосовать удаленно можно будет по территориальному признаку.
Дистанционные выборы состоятся в ЦАО (4 участка), САО и СВАО (по 3 участка), ВАО (2 участка), ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО и СЗАО (по 3 участка), ТиНАО (2 участка) и в Зеленограде (1 участок).
Дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также голосования по депутатам законодательных органов власти субъектов РФ и высшим должностным лицам регионов запланированы на 13 сентября 2020 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: