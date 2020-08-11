Все избирательные участки на выборах 13 сентября в столице оснастят КОИБами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице при проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления 13 сентября будут использовать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома, передает Агентство "Москва".

Как рассказал председатель МГИК Юрий Ермолов, в Мосгоризбирком обратились избирательные комиссии муниципальных образований Бабушкинский и Марьино, где проводятся дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления с предложением установить на всех избирательных участках КОИБы.

"Предлагается поддержать предложение принять решение о том, что на всех 30 избирательных участках, которые будут задействованы при проведении дополнительных выборов, будут использованы КОИБы", – сказал Ермолов.

В июне стало известно, что Московская городская избирательная комиссия определила 30 цифровых избирательных участков для проведения голосования на дополнительных выборах депутатов Госдумы.

Кроме того, ЦИК постановила продолжить в 2020 году эксперимент с электронным голосованием. Цифровые участки сформируют на базе существующих стационарных, проголосовать удаленно можно будет по территориальному признаку.

Дистанционные выборы состоятся в ЦАО (4 участка), САО и СВАО (по 3 участка), ВАО (2 участка), ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО и СЗАО (по 3 участка), ТиНАО (2 участка) и в Зеленограде (1 участок).

Дополнительные выборы депутатов Госдумы, а также голосования по депутатам законодательных органов власти субъектов РФ и высшим должностным лицам регионов запланированы на 13 сентября 2020 года.

