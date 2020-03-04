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Общество

21:41

В Госдуму внесен законопроект об эксперименте по электронному голосованию в Москве

политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект о проведении эксперимента по организации дистанционного электронного голосования на выборах всех уровней в Москве в 2020–2021 годах внесен в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, предлагается обеспечить возможность дистанционного электронного голосования при проведении выборов всех уровней: в федеральные и городские органы власти, органы местного самоуправления в Москве.

"Как и на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва дистанционное электронное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате в соответствующем избирательном округе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в экспериментальном электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы приняли участие 11 тысяч граждан. Такие показатели указали на востребованность у граждан нового формата участия в выборах.

Выборы в столичный парламент прошли в единый день голосования 8 сентября. МГИК признала их состоявшимися и действительными. В столице впервые применили систему электронного голосования.

В трех одномандатных округах была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: это округа № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).

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