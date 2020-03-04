Фото: портал мэра и правительства Москвы

Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию через интернет. Об этом говорится на сайте исследовательской компании ИНСОМАР.

"Идею дистанционного волеизъявления поддерживают 60% опрошенных, готовы ею воспользоваться примерно столько же", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что в основном электронное голосование поддерживают жители столицы в возрасте 18–44 лет (62%–68%). Одновременно с этим около 17%–24% молодых людей высказались, что не планируют принимать участие в голосовании.

Отмечается, что около 20% москвичей назвали голосование через интернет наиболее комфортным. Еще около 17% горожан признались, что с помощью дистанционного голосования они существенно сэкономят время. Другие опрошенные отметили, что голосование таким путем удобно в случае различных жизненных ситуаций.

Эксперты отмечают, что наиболее информированы о конституционных переменах жители столицы пожилого возраста (96%). В этой же категории 60+ прекрасно знают о предложении провести электронное голосование (73%) и даже поддерживают саму идею (58%).

Всего среди трех тысяч опрошенных горожан 86% респондентов слышали о голосовании. Готовность принять в нем участие выразили 56% опрошенных, 34% из них ответили, что точно придут, еще около 15% отказались посещать голосование.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Дату одобрил Владимир Путин. Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание, что этот день для голосования посчитали оптимальным, поскольку к 19 апреля заканчивается православный пост, а 24 апреля у мусульман начинается священный месяц Рамадан.

Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66% россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.

Во время обсуждения проекта появилось много идей по поправкам в Конституцию. Так, предлагалось внести в основной закон положение о неприкосновенности экс-президентов России. Кроме того, вводили инициативу о появлении права президента на роспуск Госдумы, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.