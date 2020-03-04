Венедиктов предложил провести тестирование электронного голосования перед 22 апреля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами, заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов предложил провести общегородское тестирование системы электронного голосования перед 22 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Я предлагаю провести общегородское тестирование. Не только среди тех, кто запишется в электронный реестр, а для всех, у кого есть возможность на mos.ru или госуслугах в этом принять участие", – сказал Венедиктов в ходе заседания, посвященного проведению всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее рассказал, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля. Он отметил, что дату одобрил Владимир Путин.
Провести голосование именно в этот день предложила рабочая группа по подготовке изменений в основной закон, о чем сообщал ее сопредседатель Андрей Клишас. До этого Крашенинников заверил, что голосование проведут не позднее 1 мая.
Кроме того, Владимир Путин рассказал, что поступило около 900 предложений о внесении поправок к законопроекту. Он отметил, что инициативы посвящены разным проблемам.
Впервые идею о внесении поправок в Конституцию Путин озвучил 15 января во время своего послания Федеральному собранию. Недавно стало известно, что около 66% россиян планируют проголосовать по поводу изменения основного закона.
Во время обсуждения проекта появилось много идей по поправкам в Конституцию. Так, предлагалось внести в основной закон положение о неприкосновенности экс-президентов России. Кроме того, вводили инициативу о появлении права президента на роспуск Госдумы, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
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