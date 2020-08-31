В Минкомсвязи оценили техническую готовность системы электронного голосования

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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что уровень технической готовности системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достаточно высокий.

"Я считаю, что у нас сегодня уровень технической готовности достаточно высокий. Но если мы найдем что-то, что можно улучшить – безусловно, у нас еще есть время для того, чтобы это сделать", – сказал Шадаев в ходе проведения общественного тестирования ДЭГ в ЦИК России.

Министр отметил, что результаты тестирования, которое сегодня проходит на базе ЦИК, помогут определиться с возможными параметрами использования технологии ДЭГ на следующих выборах.

Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) изменила порядок ДЭГ на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, которые состоятся 13 сентября.

Изменения призваны исключить возможность двойного голосования перед проведением выборов. Предлагается создать электронную версию второго экземпляра списка избирателей, где будут отображаться данные о том, что избиратель проголосовал досрочно.