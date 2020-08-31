В Минкомсвязи оценили техническую готовность системы электронного голосования

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что уровень технической готовности системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) достаточно высокий.
"Я считаю, что у нас сегодня уровень технической готовности достаточно высокий. Но если мы найдем что-то, что можно улучшить – безусловно, у нас еще есть время для того, чтобы это сделать", – сказал Шадаев в ходе проведения общественного тестирования ДЭГ в ЦИК России.
Министр отметил, что результаты тестирования, которое сегодня проходит на базе ЦИК, помогут определиться с возможными параметрами использования технологии ДЭГ на следующих выборах.
Ранее Московская городская избирательная комиссия (МГИК) изменила порядок ДЭГ на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, которые состоятся 13 сентября.
Изменения призваны исключить возможность двойного голосования перед проведением выборов. Предлагается создать электронную версию второго экземпляра списка избирателей, где будут отображаться данные о том, что избиратель проголосовал досрочно.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: