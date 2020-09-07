В онлайн-марафоне "Ночь выборов" примут участие 17 политических партий

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Во всероссийском онлайн-марафоне "Ночь выборов – 2020" 13 сентября примут участие представители 17 политических партий, передают "Дни.ру" со ссылкой на главу оргкомитета марафона Дмитрия Гусева.
Политические партии будут главными гостями площадки. По словам Гусева, на онлайн-марафон приглашены ведущие российские партии, новые парламентские и так называемые малые партии.
В этом году в программу марафона войдут выступления главы ВЦИОМ Валерия Федорова, профессора Высшей школы экономики Олега Матвейчева и других экспертов. Также гостям мероприятия представят агитационные материалы последней избирательной кампании.
В рамках марафона состоятся три круглых стола. Участники проследят за выборами в условиях нового законодательства, подведут итоги Единого для голосования и обсудят перспективы предстоящих выборов в Госдуму. Также в рамках площадки телеведущий Леонид Якубович проведет с представителями партий познавательную игру, уточнил Гусев.
"Главная интрига мероприятия – как себя проявят новые и относительно старые партийные проекты, у которых была попытка ребрендинга, а также то, как себя чувствуют старожилы – парламентские партии", – отметил президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.
Муниципальные выборы в столице состоятся 13 сентября. Они пройдут в районах Марьино и Бабушкинском. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.
При этом проголосовать за народного избранника горожане смогут удаленно (11 и 12 сентября). Для этого понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.
Более 4 тыс человек зарегистрировались на онлайн-голосование на довыборах
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