Памфилова предложила совместить школьные каникулы и день голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава ЦИК России Элла Памфилова выступила с предложением рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования так, чтобы он совпал со школьными каникулами.
"Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", – приводит слова Памфиловой "Интерфакс".
Она добавила, что, возможно, будет обсуждаться выведение участков из школ, чтобы не мешать учебному процессу.
"Сейчас мы эту проблему (нарушение учебного процесса из-за проведения выборов в три дня) точечно решили, но в будущем надо решить ее системно", – сказала глава ЦИК.
Ранее председатель ЦИК рассказала, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября. При этом 13 сентября назначен основной день выборов.
Памфилова обращалась к министерству просвещения с просьбой решить вопрос, чтобы выборы и школьные занятия в эти дни не помешали друг другу.
Также глава ЦИК предложила усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов. По ее словам, это удовлетворит большее количество избирателей, поскольку увеличится вероятность регистрации различных кандидатов.
Регионы примут решение о режиме работы школ во время выборов совместно с ЦИК
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