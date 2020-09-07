Памфилова предложила совместить школьные каникулы и день голосования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава ЦИК России Элла Памфилова выступила с предложением рассмотреть возможность переноса Единого дня голосования так, чтобы он совпал со школьными каникулами.

"Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы", – приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

Она добавила, что, возможно, будет обсуждаться выведение участков из школ, чтобы не мешать учебному процессу.

"Сейчас мы эту проблему (нарушение учебного процесса из-за проведения выборов в три дня) точечно решили, но в будущем надо решить ее системно", – сказала глава ЦИК.

Ранее председатель ЦИК рассказала, что досрочное голосование на выборах в сентябре будет организовано с 11 по 12 сентября. При этом 13 сентября назначен основной день выборов.

Памфилова обращалась к министерству просвещения с просьбой решить вопрос, чтобы выборы и школьные занятия в эти дни не помешали друг другу.

Также глава ЦИК предложила усовершенствовать систему проверки подписей кандидатов. По ее словам, это удовлетворит большее количество избирателей, поскольку увеличится вероятность регистрации различных кандидатов.