Участник электронного голосования при необходимости сможет проголосовать очно – Венедиктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

При необходимости избиратель, ранее решивший голосовать на муниципальных выборах в районах Марьино и Бабушкинском онлайн, сможет сделать свой выбор очно. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.

"В Москве на муниципальных выборах, если избиратель электронного [голосования] записался, но не смог, не захотел или не получилось, он может прийти на свой участок, избирательная комиссия увидит, что он не проголосовал, и [он] получит бюллетень", – подчеркнул Венедиктов.

Ранее он сообщил, что более четырех тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в данных округах. Чуть менее 1,5 тысячи зарегистрировались в Бабушкинском округе и чуть более 2,5 тысячи – в Марьине.

При этом председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов рассказал, что система избирательных комиссий уже развернута на полную мощь.

Муниципальные выборы пройдут в столице в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября.