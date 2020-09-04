Участник электронного голосования при необходимости сможет проголосовать очно – Венедиктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
При необходимости избиратель, ранее решивший голосовать на муниципальных выборах в районах Марьино и Бабушкинском онлайн, сможет сделать свой выбор очно. Об этом заявил руководитель Общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
"В Москве на муниципальных выборах, если избиратель электронного [голосования] записался, но не смог, не захотел или не получилось, он может прийти на свой участок, избирательная комиссия увидит, что он не проголосовал, и [он] получит бюллетень", – подчеркнул Венедиктов.
Ранее он сообщил, что более четырех тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в данных округах. Чуть менее 1,5 тысячи зарегистрировались в Бабушкинском округе и чуть более 2,5 тысячи – в Марьине.
При этом председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов рассказал, что система избирательных комиссий уже развернута на полную мощь.
Муниципальные выборы пройдут в столице в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября.
МГИК: избиркомы полностью готовы к выборам муниципальных депутатов
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