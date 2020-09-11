Стартовало онлайн-голосование на выборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовало электронное голосование на дополнительных выборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинский.

Дистанционное электронное голосование будет проходить с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября, а 13 сентября москвичи смогут отдать свой голос на участке.

За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.

Муниципальные довыборы состоятся 13 сентября в районах Марьино и Бабушкинском. По словам председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, избирательная система полностью готова к предстоящей процедуре.

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил, что на цифровых участках в столице готовы проголосовать около семи тысяч человек. По его словам, они будут иметь возможность оставить свой голос на выборах в органы госвласти, в думу, в заксобрания, руководителей регионов и даже по одномандатным округам.

