Памфилова прокомментировала победу уборщицы на выборах в Костромской области

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что не видит нарушений в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы поселения Костромской области. Об этом она заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам главы ЦИК, раз кандидат выполнил все требования для регистрации, сдал документы, а также если отсутствовали нарушения при подсчете голосов, то каких-либо вопросов после победы быть не может.

Кроме того, Памфилова отреагировала на информацию, что уборщица была техническим кандидатом. "Никакого подлога там не было. Человек шел на выборы, сельчане за нее проголосовали, она не ожидала этого как уборщица", – обратила внимание председатель ЦИК.

Удгодская в должность вступит 1 октября. Пресс-секретарь избиркома Костромской области Ольга Эсе говорила, что никаких жалоб и разбирательств со стороны ТИК в отношении Удгодской как кандидата не было.