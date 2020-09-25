Ставшую главой поселения в РФ уборщицу выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Уборщицу из Чухломского района Костромской области Марину Угодскую, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения, выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Заявку за нее отправил журналист Дмитрий Попов, который решил провести эксперимент, чтобы проверить механизм подачи заявок для нормирования на премию. Он посчитал, что соответствует правилам оргкомитета, поскольку работал преподавателем. Согласно регламенту, выдвинуть кандидатуру могут почетные профессора, доценты истории, социальных наук, права, философии, теологии и религии, ректоры университетов, директора институтов исследования мира и институтов внешней политики.

Система предупредила журналиста, что доступ к процедуре предоставляется при условии достоверности внесенной информации. Кроме того, в уведомлении было указано, что выдвинуть на соискание премии можно до пяти кандидатов, но получить ее смогут только три номинанта одновременно.

В обосновании заявки Попов указал, что Угодская выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление. В настоящее время заявка находится на рассмотрении.

О том, что уборщица служебных помещений в администрации поселения Чухломского района Костромской области победила на местных выборах, стало известно накануне. Сообщалось, что в должность она вступит с 1 октября.

