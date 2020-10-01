Коллега поддержала уборщицу, избранную главой поселения под Костромой

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Председатель Совета депутатов Чухломского сельского поселения Татьяна Демидова поддержала уборщицу Марину Удгодскую, которая стала главой Повалихинского сельского поселения в Костромской области. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Демидовой, новоизбранный руководитель способна решить многие проблемы поселения, но для этого ей потребуется уверенность.
"Все хорошо будет. Конечно, сложно, но ничего страшного. Сейчас столько проблем, но она (Удгодская) их решит… Главное – себя настроить работать с людьми, найти себя в обществе и работать вместе с нами", – заявила специалист.
Глава Чухломского поселения посоветовала Удгодской работать сообща с депутатами и специалистами администрации, а также не забывать про связь с населением.
Уборщица служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения Марина Удгодская выиграла местные выборы. На посту она сменила кандидата от партии "Единая Россия" Николая Локтева, набрав 61,7% голосов избирателей.
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