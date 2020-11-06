Памфилова рассказала Путину о победившей на выборах уборщице

Фото: kremlin.ru
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала президенту РФ Владимиру Путину об уборщице, победившей на выборах. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Уборщица служебных помещений в администрации Повалихинского сельского поселения Марина Удгодская выиграла местные выборы в сентябре. Девушка сменила кандидата от "Единой России" Николая Локтева, набрав 61,7% голосов избирателей.
Памфилова, сказала российскому лидеру, что данная новость прошла в СМИ как сенсация. "Какая сенсация? Мы взяли, разложили социально-демографический состав, и получилась очень интересная картина", – поделилась глава ЦИК.
Как отметила Памфилова, работают в обществе и в государстве не только социальные лифты, но и политические лифты.
По ее словам, на разных уровнях в представительства избираются учителя, преподаватели, а также представители рабочих профессий, обратила внимание глава ЦИК. Помимо того, есть 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара.
Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что люди просто знают проблемы своих населенных пунктов.
В Единый день голосования, 13 сентября, прошли более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах России (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).
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