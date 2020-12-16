Медведев призвал ведомства работать слаженно

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций призвал ведомства к слаженной работе.

"Для нас хронической проблемой является работа "разнотык", когда все занимаются полезным делом, но нет слаженности в действиях. Очень часто люди вовсе делают одну и ту же работу", – пояснил он.

Также Медведев подчеркнул, что для противодействия антимикробной резистентности страна нуждается в передовых научных исследованиях. Данная работа, по его мнению, должна быть согласованной.

"Я просил бы министерство здравоохранения вместе с министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств", – добавил он.

Ранее Дмитрий Медведев призвал подумать над разработкой единого плана по защите от новых инфекций. Он добавил, что документы по этому вопросу необходимо подготовить в кратчайшие сроки. Медведев отметил, что это необходимо для того, чтобы на всех уровнях власти чиновники знали, что необходимо делать в такого рода чрезвычайных ситуациях.