Медведев призвал подготовить план защиты от новых инфекций

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Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал подумать над разработкой единого плана по защите от новых инфекций, передает РИА Новости.

"Нужно подумать и над разработкой единого плана действий или, если хотите, дорожной карты, которая позволит своевременно защититься от подобных кризисных явлений в будущем", – подчеркнул Медведев.

Он добавил, что документы по этому вопросу необходимо подготовить в кратчайшие сроки. Медведев отметил, что это необходимо для того, чтобы на всех уровнях власти чиновники знали, что необходимо делать в такого рода чрезвычайных ситуациях.

Ранее Медведев, предлагая создание национальной системы защиты от новых инфекций, отмечал, что данный механизм должен быть эффективным и быстрым. При этом он подчеркнул важность наличия широкой межведомственной координации при работе над созданием такого механизма.