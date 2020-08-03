Окончательный прогноз дальнейшего развития пандемии пока невозможен – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские власти пока не могут окончательно спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

"Коронавирус, к сожалению, не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу <...> Дальнейшее развитие событий мы тоже до конца прогнозировать не можем, я имею в виду развитие пандемии", – заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 5 934 новых случая коронавирусной инфекции. Без клинических проявлений было установлено 1 413 (26,2%) случаев. Всего в РФ зарегистрировано 856 264 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Количество новых случаев COVID-19 в Москве составляет 5,47 на 100 тысяч человек. Среди субъектов РФ столица занимает 19-е место. Темп прироста заражения коронавирусом в Москве составляет 0,3 процента.

1 августа стало известно о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса центра Гамалеи. Министр здравоохранения РФ обратил внимание, что вакцинация будет бесплатной.

