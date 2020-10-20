Медведев предложил создать в РФ систему защиты от новых инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время первого заседания по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций заявил, что данный механизм должен быть быстрым и эффективным.

"Нам нужно использовать имеющиеся механизмы защиты и создать такую систему, на этом я хочу сделать специальный акцент, которая позволит нам быстро, по определенному алгоритму и в то же время эффективно защищаться от новых угроз", – отметил он.

Медведев также добавил, что при работе над созданием эффективных мер нужно пользоваться широкой межведомственной координацией.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, власти по поручению президента РФ Владимира Путина приняли ряд безотлагательных мер.

За последние сутки в России выявили 16 319 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 999 случаев COVID-19.