Эксперт оценил прогнозы о ноябрьском спаде заболеваемости COVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн оценил заявления о спаде заболеваемости коронавирусом в ноябре. Свои прогнозы он выразил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Эксперт отметил, что COVID-19 не имеет сезонности, следовательно, высокие показатели могут быть и зимой. Альтштейн подчеркнул, что колебания возможны, однако вирус пока никуда не исчезнет.

"Если он сейчас поднимается на высокий уровень, я не совсем понимаю, что его заставит так сильно упасть", – поделился врач.

Однако вирусолог отметил, что ситуацию в России может изменить массовая вакцинация.

Ранее эксперты из РЭУ имени Плеханова спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом в России в первых числах ноября. Во время исследования ученые опирались на анализ числа заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на COVID-19 и соотношения этого числа.

Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев предположил, что с морозным временем года число случаев коронавируса уменьшится. По мнению Пальцева, значительный прирост осени – это следствие совокупности двух факторов.

Ученые института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выявили потенциальную уязвимость в структуре сразу нескольких коронавирусов. Специалистами были выявлены более 300 белков, которые вырабатываются в зараженных клетках организма и взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2.