Эксперты рассказали, когда пик COVID-19 в РФ пойдет на спад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России пик заболеваемости COVID-19 пойдет на спад в первых числах ноября. К такому выводу пришли специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова, сообщает РИА Новости.
Эксперты сделали прогноз, основываясь на анализе числа заболевших, суточного прироста числа выполненных тестов на COVID-19 и соотношения этого числа. Для определения итогов исследователи также проанализировали наблюдения за сезонным течением некоторых ОРВИ за несколько лет.
"Согласно полученным выводам, имеющимся результатам многолетних наблюдений за сезонным течением некоторых острых респираторных вирусных инфекций, можно ожидать снижение темпов прироста числа случаев COVID-19 в начале ноября 2020 года", – отметили специалисты.
По словам экспертов, количество заболевших начнет снижаться, когда отношение числа инфицированных к числу выполненных тестов не будет меняться.
"То есть, может расти в абсолютном измерении, но если темпы равны приросту тестов, то, значит, пик достигнут", – добавили в лаборатории.
Доктор медицинских наук, академик Российской академии наук (РАН) Михаил Пальцев ранее предположил, что с морозным временем года число случаев коронавируса уменьшится. По мнению Пальцева, значительный прирост осени – это следствие совокупности двух факторов.
Ранее ученые института биомедицинских наук американского Университета штата Джорджия выявили потенциальную уязвимость в структуре сразу нескольких коронавирусов. Специалистами были выявлены более 300 белков, которые вырабатываются в зараженных клетках организма и взаимодействуют с коронавирусом SARS-CoV-2.
К ним относится элемент Tom70, связанный с коронавирусным геном Orf9b. Последним обладает также и SARS-CoV-1. Ученым удалось выяснить, что Tom70 помогает коронавирусам, но именно его связь с геном Orf9b могут сделать "мишенью" для лекарственных препаратов.
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